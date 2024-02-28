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İYİ Parti'nin adayından bomba iddia: Mansur Yavaş giderayak Ankara’yı parsel parsel satıyor!

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ın seçimler öncesi Ankara'da taşınmaz satışını artırdığını söyleyerek “Mansur Yavaş giderayak Ankara’yı parsel parsel satıyor” dedi.

15:54 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:59 - 28/02/2024 Çarşamba
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Mansur Yavaş - Cengiz Topel Yıldırım
Mansur Yavaş - Cengiz Topel Yıldırım

2023 genel seçimlerinin ardından Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimlere hazırlanıyor.


Muhalefet partilerinin bölüşemediği büyükşehirlerden biri olan başkent Ankara'da da sular durulmuyor. CHP'nin eski genel başkan başdanışmanlarından, şu anda İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş'ın seçim öncesi Ankara'da taşınmaz satışlarını artırdığını iddia ederek “Mansur Yavaş giderayak Ankara’yı parsel parsel satıyor” açıklamasında bulundu.


İYİ Parti Ankara Adayı Cengiz Topel Yıldırım, partisinin aday tanıtım toplantısında yaşanan kavganın arkasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olduğunu iddia etmişti.

İYİ Parti Ankara Adayı Cengiz Topel Yıldırım, partisinin aday tanıtım toplantısında çıkan kavganın arkasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olduğunu iddia etmişti. Aynı zamanda CHP'nin eski genel başkan başdanışmanlarından olan Yıldırım, 2019 seçimlerinde, "Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.



"Giderayak Ankara'yı parsel parsel satıyor!"


İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş'ın seçimler öncesi Ankara'da taşınmaz satışlarını artırdığını öne sürdü.


Yıldırım,
“Mansur Yavaş giderayak Ankara'yı parsel parsel satıyor! Mansur Bey'in son iki ayda satışa çıkardığı taşınmazlar, dört yılda yaptığı satışın neredeyse iki katı.” i
ddiasını ortaya attı.


#Ankara
#Mansur Yavaş
#İYİ Parti
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