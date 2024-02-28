İYİ Parti'nin adayından bomba iddia: Mansur Yavaş giderayak Ankara’yı parsel parsel satıyor!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde suda indirim yapılacağını söyledi. Altınok, “Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek" dedi. Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Park’ın yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını da belirten Altınok, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Çürüyen Anka Park'ı da hizmete açacağız. Altınok'ta ne haram para var, ne kara para vardır." ifadelerini kullandı.