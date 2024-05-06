İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

Turhan Çömez - Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.
#İYİ Parti
#Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
#Turhan Çömez
1 gün önce
İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.
28 Mayıs seçimlerinin hemen akabinde Millet ittifakının iki önemli bileşeni olan CHP ve İYİ Parti’de seçimlerin neden kaybedildiği ile ilgili tartışmalar yapıldı. CHP bu muhasebeyi kongre süreci ve değişim tartışmaları ile belirli bir evreye taşırken, İYİ Parti Akşener’in Genel Başkanlığını tahkim ettiği ve iç tartışmaları ertelediği bir kongre sürecinden geçmişti. Akşener ve İYİ Parti’nin 31 Mart seçimleri öncesinde kamuoyuna deklare ettiği hür ve müstakil siyaset, partinin ittifak ya da işbirliği
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