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İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.

14:47 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Turhan Çömez - Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
Turhan Çömez - Mehmet Satuk Buğra Kavuncu

İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.




#İYİ Parti
#Mehmet Satuk Buğra Kavuncu
#Turhan Çömez
1 gün önce
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