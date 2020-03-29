Gündem İzin belgesiz şehirler arası taşımacılık yapan otobüs şoförüne ceza kesildi
İSTANBUL

'İzin belgesiz şehirler arası taşımacılık' yapan otobüs şoförüne ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında izin belgesi olmadan şehirler arası yolculuk yapılamıyor. Fakat dün, Bayrampaşa'da izin belgesiz şehirler arası taşımacılık yapan otobüs şoförüne ceza kesilirken otobüs 60 gün trafikten men edildi.

Haber Merkezi DHA
Araç şoförü Mustafa G'ye 6 bin 141 lira para cezası kesilirken otobüs 60 gün trafikten men edildi.
Araç şoförü Mustafa G'ye 6 bin 141 lira para cezası kesilirken otobüs 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul'da Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart 18.45 sıralarında Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir site önünde park halindeki otobüsü kontrol etti.

Otobüsün içerisinde 7 kişi yolcu olarak bulunurken, araç şoförü Mustafa G., Ankara'ya seyahat etmek üzere olduğunu, yolcuların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 400 lira karşılığında bilet aldıklarını ve bu adresten alınacağı yönünde otogardaki bilet ofisinden kendisine bilgi verildiğini anlattı.

Araç şoförü Mustafa G'ye 6 bin 141 lira para cezası kesilirken otobüs 60 gün trafikten men edildi.

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