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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İzin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe söylentileri hatırlatılınca, “millet gereğini yapar” demişti. Birçok kişi de sosyal medyada, “biz buradayız” dedi: Darbe söylentileri dolanıyor gene ortalıkta. Bu millet darbeye müsaade etmez. Asla darbeciyi ikna yöntemine girmeyeceğim ve meşru müdafaa haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Biz de bir karar verdik yeni girişim olursa.

Talha Menteş Yeni Şafak
15 Temmuz'da vatandaşlar tankları böyle durdurmaya çalışmıştı.
15 Temmuz'da vatandaşlar tankları böyle durdurmaya çalışmıştı.

Pentagon bağlantılı ABD Düşünce kuruluşu Rand Corporation’ın Türkiye’de 2020’de darbe olacağı yönündeki kehaneti vatandaşın da gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘halk gereğini yapar’ sözlerinin ardından vatandaşlar da tepkilerini sosyal medya platformlarında dile getiriyor. Sosyal medya ve sohbet gruplarında provokasyon uyarısının yanı sıra ‘darbeye karşı hazır olun’ mesajları paylaşılmaya başladı. İşte o mesajlar;

15 Temmuz Destanı

ALGI BAŞLAYACAK

“28 Şubat ve 15 Temmuz’da parmağı olan Rand Corporation #darbe çığırtkanlığı yapıyor! Önce, medyada algı operasyonu yapacaklar. Sonra, sosyal medyada bindirilmiş kıtalarla infial oluşturacak haberler üretecekler! Sonra da, kitleleri sokaklara dökecekler!”

HODRİ MEYDAN

“Kim çıkarsa sokağa fark etmez... Asker cephede ...bunlar darbe söylentisi yapıyor bu taktikler ...fetoyu diri tutma politikası başka bir şey deyil ....Bu saatden sonra sokak düşünen varsa ...hodri meydan....”

“Bunlar kudurmuş, resmen darbe çığırtkanlığı yapıyorlar... resmen kara bir bulut gibi çökme niyetleri var ülkeye bir planları var o kesin Rabbim ellerini ayaklarına dolaştırsın, ne gidebilsinler ne geri dönebilsinler, hepsi yargılansın ve biz de görelim... yettiniz artık”

PROVOKASYON YAPIYORLAR

  • “Darbe ortamı için provokasyon yapıyorlar milletin sinir uçlarına dokunuyorlar müftü karısı tiyatrosuna devam ediyorlar”
  • “Darbe söylentileri dolanıyor gene ortalıkta. Bu millet darbeye müsaade etmez”

MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIRIZ

“Olacaktır diye demiyorum, ama böyle bir darbe girişimi olur ise, kendi adıma, asla darbeciyi ikna yöntemine girmeyeceğimi ve meşru müdafaa haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, peşinen ve açık biçimde beyan ediyorum.”

VATAN BEKÇİLERE EMANET

  • “Herhangi bir darbe ihtimalinde, vatan Bekçilere emanet. Vatandaşı uyandırma görevi sizde. Bu yüzden Bekçi müessesesine bu kadar hücum.”

OYNAT 03:30
"15 Temmuz gecesi tankların önüne o gençler yattı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreninde' yaptığı konuşmada, "Bazıları 'çoluk çocuğa mı bırakacağız bu ülkeyi' gibi ifadeler kullandılar. 15 Temmuz gecesi tankların altına yatan gençleri siz bir kenara koyamazsınız. Bu gençler bunları başardı" dedi.

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