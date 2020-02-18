İzin vermeyiz

Pentagon bağlantılı ABD Düşünce kuruluşu Rand Corporation’ın Türkiye’de 2020’de darbe olacağı yönündeki kehaneti vatandaşın da gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘halk gereğini yapar’ sözlerinin ardından vatandaşlar da tepkilerini sosyal medya platformlarında dile getiriyor. Sosyal medya ve sohbet gruplarında provokasyon uyarısının yanı sıra ‘darbeye karşı hazır olun’ mesajları paylaşılmaya başladı. İşte o mesajlar;

15 Temmuz Destanı

ALGI BAŞLAYACAK

“28 Şubat ve 15 Temmuz’da parmağı olan Rand Corporation #darbe çığırtkanlığı yapıyor! Önce, medyada algı operasyonu yapacaklar. Sonra, sosyal medyada bindirilmiş kıtalarla infial oluşturacak haberler üretecekler! Sonra da, kitleleri sokaklara dökecekler!”

HODRİ MEYDAN

“Kim çıkarsa sokağa fark etmez... Asker cephede ...bunlar darbe söylentisi yapıyor bu taktikler ...fetoyu diri tutma politikası başka bir şey deyil ....Bu saatden sonra sokak düşünen varsa ...hodri meydan....”

“Bunlar kudurmuş, resmen darbe çığırtkanlığı yapıyorlar... resmen kara bir bulut gibi çökme niyetleri var ülkeye bir planları var o kesin Rabbim ellerini ayaklarına dolaştırsın, ne gidebilsinler ne geri dönebilsinler, hepsi yargılansın ve biz de görelim... yettiniz artık”

PROVOKASYON YAPIYORLAR

“Darbe ortamı için provokasyon yapıyorlar milletin sinir uçlarına dokunuyorlar müftü karısı tiyatrosuna devam ediyorlar”

“Darbe söylentileri dolanıyor gene ortalıkta. Bu millet darbeye müsaade etmez”

MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIRIZ

“Olacaktır diye demiyorum, ama böyle bir darbe girişimi olur ise, kendi adıma, asla darbeciyi ikna yöntemine girmeyeceğimi ve meşru müdafaa haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, peşinen ve açık biçimde beyan ediyorum.”

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VATAN BEKÇİLERE EMANET

“Herhangi bir darbe ihtimalinde, vatan Bekçilere emanet. Vatandaşı uyandırma görevi sizde. Bu yüzden Bekçi müessesesine bu kadar hücum.”