Gündem İzinsiz akrep toplayan şahıslara yüklü miktarda ceza
ADIYAMAN

İzinsiz akrep toplayan şahıslara yüklü miktarda ceza

Adıyaman’da iki hafta önce polis tarafından araçta ele geçirilen yedi adet akrebi izinsiz topladıkları gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından üç kişiye 328 bin 779 TL idari para cezası verildi.

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Haber Merkezi İHA
İzinsiz akrep toplayan şahıslara yüklü miktarda ceza
Arşiv.

İki hafta önce Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta şeffaf kaplar içerisinde yedi adet akrep ele geçirilmişti. Akreplerle ilgili polis ekipleri, İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli üç şahıs hakkında işlem başlatarak, akrepleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Akdere Mevkiinden toplanan akrepleri yeniden doğaya bıraktı. Akrepleri yakalan üç şahsın her birine 109 bin 593 TL olmak üzere toplam 328 bin 779 bin TL, izinsiz olarak doğadan akrep toplamak suretiyle biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

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