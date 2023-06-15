İzmir Belediyesi'nde yine skandal: İşe alacağız deyip dolandırdılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özuslu’nun şoförü Davut Kaya’nın, belediyede iş vaadi ile birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Kimi arabasını satarak kimi de kredi çekerek belediyede işe girme hayali ile para kaptıran kişiler işe giremeyince, Davut Kaya’dan aldıkları senetleri işleme koydurdu. Vatandaşları iş vaadi ile dolandıran Kaya, bazı vatandaşların parasını geri ödedi ama 3 yıl önce alınan para alındığı dönemdeki değerini karşılamayınca taraflar arasındaki anlaşmazlık giderilemedi.

Para karşılığı belediyede işe girmek isteyen ve bu nedenle Davut Kaya’ya para veren bazı vatandaşlar, Davut Kaya ile otomobilde buluştu ve durumu konuştu. Konuşmayı da kayda aldı. Yapılan konuşmada ‘Davut abi sana güvendik. Bu iş için arabasını satan da oldu, kredi çeken de ama iş olmadı. Senetler icraya verildi. Savcılığa gitsek iş büyüyecek’ ifadeleri yer aldı. Davut Kaya ise ‘Senedi geri çeksinler mülakata çağıralım’ yanıtını verdi. Kaya’nın bu yolla, birçok kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından şoför Davut Kaya apar topar İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevlendirildi. Kaya’nın şoförlüğünü yaptığı Özuslu, başkan yardımcısı olunca işlettiği kafesindeki çalışanlara tazminat ödememek için 8 çalışanını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlatmasıyla hatırlanıyor.