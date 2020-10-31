Enkaz altında kurtarılan İnci: "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın"

Ege’de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza bey Apartmanı’nın enkazından 17 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Depremde enkaz altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı.

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İnci enkaz altında kurtarılmayı beklerken, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" dedi. UMKE görevlisi Doğan, bir yandan İnci’yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. Edanur Doğan, İnci’nin kurtarılması için 7 saat boyunca seferber oldu.

UMKE görevlisi Edanur Doğan,

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Korktuğunu, üşüdüğünü söyledi

Edanur Doğan, deprem olduğunu duyar duymaz Aksaray’dan geldiklerini belirterek, "İnci’den haber aldık, köpeğinin de sesi geliyordu. Deprem sırasında evde yalnız olduğunu söyledi. İnci ile sürekli konuştuk, uyumaması için. Korktuğunu, üşüdüğünü söyledi. Köpeğinin de kurtarılmasını söyledi. Tıbbi müdahaleyi yapmak için sürünerek enkaz altına girdik. Önce köpeğini kurtardık. Sonra İnci’ye ulaştım. Çok korkmuştu. Sakinleştirmeye çalıştım. Ellerimi tutmak istedi. Tabii ki tutarım dedim. Çok farklı bir duygu hissettim.

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İnsan hayatını kurtarmanın tarifi yok. Dar bir alandaydı. Keskin demir parçaları vardı. Çok zordu ama İnci’nin hayatını kurtarmaya adamıştım kendimi.

Önemli olan İnci’ydi. Biraz sohbet ettik. Daha da sakinleşmeye başladı. 11 yıldır keman çalıyorum, yaralarım iyileşir mi diye sordu. Bacaklarımı oynatamıyorum dedi. Yarı oturur pozisyondaydı" dedi.

OYNAT 00:59 Enkaz altında kalan İnci ve köpeği Fıstık böyle kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı. BiP'te paylaş

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