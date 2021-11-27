Gündem İzmir Valiliğinden şiddet uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama Görevden uzaklaştırıldı
İZMİR

İzmir Valiliğinden 'şiddet' uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama: Görevden uzaklaştırıldı

İzmir'e bağlı Buca ilçesinde, kimlik kontrolü yapan polis memuruyla bir vatandaş arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, orantısız güç kullanan polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını, vatandaşa tekme savuran bir polis memurunun ise görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
İzmir Valiliğinden şiddet uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama: Görevden uzaklaştırıldı
İzmir'de yaşanan arbede

İddiaya göre, geçtiğimiz çarşamba günü, Mustafa Kemal Mahallesi Şerife Bacı Meslek Lisesi önünde görev yapan polis ekipleri, şüpheli vatandaşlara yönelik kontrol başlattı.

Bu sırada bir vatandaşla polis arasında, kimlik kontrolü yapılması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Ardından olay, büyüyerek arbedeye dönüştü. Bir de kadının darbedildiği iddia edilen anlar, bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA: BİR POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İzmir Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

  • "Okul çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet edip, bir polisimizi darp etmiştir. Polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."

İzmir'de polisi sırtından bıçaklayan saldırgan kamerada
OYNAT 00:55
İzmir'de polisi sırtından bıçaklayan saldırgan kamerada
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Polisi sırtından bıçaklayarak yaralayan saldırgan kaçmak isterken yaralı polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polisin bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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