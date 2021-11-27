İzmir Valiliğinden 'şiddet' uyguladığı iddia edilen polislere ilişkin açıklama: Görevden uzaklaştırıldı

İddiaya göre, geçtiğimiz çarşamba günü, Mustafa Kemal Mahallesi Şerife Bacı Meslek Lisesi önünde görev yapan polis ekipleri, şüpheli vatandaşlara yönelik kontrol başlattı.
Bu sırada bir vatandaşla polis arasında, kimlik kontrolü yapılması nedeniyle gerginlik yaşandı.
Ardından olay, büyüyerek arbedeye dönüştü. Bir de kadının darbedildiği iddia edilen anlar, bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA: BİR POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İzmir Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:
- "Okul çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet edip, bir polisimizi darp etmiştir. Polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."