İzmir Valisi'nden yangın uyarısı: Önümüzdeki üç gün tehlikeli

Karaköy mevkisindeki Alaçatı Barajı yakınlarındaki makilikte, 13 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Eski İzmir yolu kenarında Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda, Orman Genel Müdürlüğü'ne ve bir kişiye ait 2 hektarlık makilikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin tehdit ettiği İzmir-Çeşme otoyolu önlem amacıyla trafiğe kapatıldı, sürücüler Zeytinler gişelerinden İzmir-Çeşme eski yoluna yönlendirildi. Yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 kişinin ise işlemleri sürüyor.

AYNI GÜN 2'NCİ YANGIN

Karaköy mevkisindeki alevleri söndürme çalışmaları sürerken, aynı gün saat 18.00 sıralarında bu kez Ovacık Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekipler, buradaki yangına da 2 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Ovacık Mahallesi'ndeki 2 sitede oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca hem Karaköy mevkisinde hem de Ovacık'taki yangınlara müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangınlar dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Her iki yangında toplam 120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Alevlerin yeniden canlanmaması için her iki bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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VALİDEN 'YANGIN' UYARISI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de olası yangınlara karşı uyararak "Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngürülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" dedi.

FOTOĞRAF 12 Yangının çıkış noktasının Mesudiye-Radar yol ayrımındaki elektrik trafosu olduğu açıklanırken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de elektrik trafosunu işaret etmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek. 700 hektar alan zarar görmüştü: Datça yangınının çıktığı trafoda inceleme Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde 13 Temmuz'da 300 hektarı ormanlık, 400 hektarı da tarım arazisi olan toplam 700 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresinde jandarma ekipleri inceleme yaptı.

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FOTOĞRAF 5 Saat 01.30 sıralarında Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Bu sırada fabrikada bulunan işçiler dışarıya çıkarıldı. Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik yoğun çalışmanın neticesinde söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.<br>Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın Kocaeli'de Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. BiP'te paylaş

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