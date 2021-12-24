Gündem İzmirde 3 mültecinin öldüğü yangında yeni gelişme Önce elektriği kesip sonra ateşe vermiş
İZMİR

İzmir'de 3 mültecinin öldüğü yangında yeni gelişme: Önce elektriği kesip sonra ateşe vermiş

İzmir’de yanarak ölen 3 Suriyeliyle ilgili şantiye çalışanlarının verdiği ifadeler de Kemal Korukmaz’ı işaret etti. İşçiler, yangını çıkaran Korukmaz’ın elektriği kestiği için su sondajlanamadığını anlattı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
İzmirde 3 mültecinin öldüğü yangında yeni gelişme: Önce elektriği kesip sonra ateşe vermiş
İzmir'de geçen ay çıkan yangında 3 Suriyeli hayatını kaybetmişti.

Suriyeli 3 inşaat işçisinin yanarak öldüğü İzmir’deki yangına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Tutuklanan zanlı Kemal Korukmaz’ın ifadesinde yangını nasıl çıkardığını anlatmasının ardından, şantiye çalışanlarının da ifadelerine ulaşıldı.

Kemal Korukmaz’ı tanıyan ve dönem dönem şantiyede beraber çalıştıklarını söyleyen işçiler, Korukmaz’ın yangından önce elektrik şalterlerini indirdiğini, su sondajlanamadığı için yangına müdahele edemediklerini söyledi.

“OPERASYON TAMAM”

Aynı firmanın Urla şantiyesinde çalışan R.B., Korukmaz’ın yangından bir gece önce saat 23.00’de şantiyeye geldiğini söyledi: “Sarhoştu. Bana ‘Bu Suriyelileri bitireceğiz, hepsini ülkeden temizleyeceğiz’ dedi. Ardından 16 Kasım’da saat 05.00’te yine alkollü biçimde şantiyeye geldi. Hastaneden geldiğini söyledi. Sonra da ‘Operasyon tamam’ dedi. Sabah olunca da Güzelbahçe’deki şantiyede yangın çıktığını öğrendim.”

ELEKTRİKLERİ KESTİ

Çalışanlardan A.G. “Yangına müdahale için muslukları açtık. Su akmadı. Tesisat sondajdı, elektrikler kesik olduğu için basmayınca su akmadı. Polis ve itfaiye çalışmaları tamamlayıp ayrıldıktan sonra saat 07.00 gibi Kemal Korukmaz geldi. ‘Akşam saatlerinde elektrikler gitti-geldi gibi oldu mu’ dedi. Sonra da ‘Ben buraya yatmaya gelecektim. Şu an yanıyor olabilirdim’ dedi. Elektrikleri Korukmaz’ın kestiğini düşünüyorum” diye ifade verdi.

ŞALTERİ İNDİRDİ

Aynı şantiyede çalışan S.G. “Elektrik gidince kontrol için panoya gittim, şalterin indirildiğini gördüm. Kemal’in indirebileceğinden şüphelendim” diye konuştu. G.Ü. de elektriği Korukmaz’ın kesmiş olabileceğini ifade etti: “Olaydan 6 saat önce Kemal Korukmaz geldi, ‘Eşyalarımı almaya geldim’ dedi. 15 dakika sonra konteynere gelen iş arkadaşımız S.G., ‘Bu deli Kemal geldi, elektrikler gitti. Bu adam ne yapmaya çalışıyor’ dedi.”

Fotoğraflarını çekmek istemiş

  • Şantiye yöneticisi M.M.M. ifadesinde korkunç bir ayrıntıya dikkat çekti. Kemal Korukmaz, yaralıların yanmış haldeki fotoğraflarını çekmeye çalışmış: “Ambulanslar geldikten 5 dakika sonra Kemal Korukmaz geldi. Yaralıların kaldırıldığı hastaneye giderken bana ‘Bunlar kesin ölür’ dedi. Kemal, yaralı Muhammed el Huseyin el Abdo’nun fotoğrafını çekmek istedi, çektirmedim. Fotoğrafı şantiyede çalışan A.G.’nin istediğini söyledi. Dördüğümüzde A.G.’ye ‘Kemal’in fotoğraf çekmesini sen mi istedin’ diye sordum, ‘Ne fotoğrafı? Haberim yok’ cevabını verdi.

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