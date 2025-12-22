İzmir'de 8'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Karaburun açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.