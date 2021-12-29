Gündem İzmirde akılalmaz olay Pet şişe içindeki mermer cilasını su sanıp içen genç kadın hayatını kaybetti
İZMİR

İzmir'de akılalmaz olay: Pet şişe içindeki mermer cilasını su sanıp içen genç kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan Özde Çivici, pet şişe içindeki su sandığı mermer cilasını içince fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İzmirde akılalmaz olay: Pet şişe içindeki mermer cilasını su sanıp içen genç kadın hayatını kaybetti
Özde Çivici

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı, Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı. Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

Su şişesi ile yan yanaymış

Özde Çivici’nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

Olayda ihmal iddiası

Öte yandan Çivici’nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye servise alındı
GÜNDEM
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye servise alındı

Eşi yüzünü bıçaklamıştı' O gün öldüğümü hissetim'
GÜNDEM
Eşi yüzünü bıçaklamıştı' O gün öldüğümü hissetim'

Aksaray'daki dayakçı öğretmen görevden alındı memurluğa verildi
GÜNDEM
Aksaray'daki dayakçı öğretmen görevden alındı memurluğa verildi

Atatürk'e benzerliği tanınan Göksel Kaya'dan eşine suç duyurusu: 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı
FOTOĞRAF 21
Title
Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk’ü canlandıran Göksel Kaya, 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın perşembe günü kendisini Ankara'daki evlerinde darbettiğini iddia etti.
Title
Göksel Kaya, eşinden şikayetçi oldu. Kaya, kardeşi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürülürken, hastanede tedavi gördü.
Title
Dört gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Kaya'nın vücudundaki darp izleri, doktor raporunda yer aldı.
Title
'HASTALANINCA EŞİM, SANA BAKAMAM, DEDİ' <br><br>Göksel Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek, \"2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyuldu ve tedaviye başlandı.
Title
2 yıl tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi. Onun da tedavisine başlandı.
Title
Bu hastalık bende denge kaybına neden olurken ayakta duramaz oldum. Evde yığılıp kaldım.
Title
Eşimle paylaştığımda bana 'Bu şekilde sana bakamam. Ben çalışıyorum' dedi. Tartışmalarımız başladı\" dedi.
Title
'3 SAAT BENİ YERDE BIRAKTI'<br><br>Bunun üzerine 1 ay Gebze'de kardeşinin yanında kaldığını sonra eşi arayınca tekrar Ankara'ya döndüğünü anlatan Kaya, \"Eşim aradı 'Tedaviyi Ankara’da devam edelim' dedi. Ben de gittim. Keşke gitmez olaydım. Niyet farklıymış meğer.
Title
Akşam evde tartışma kavga başladı. Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, diye eşim bana vurdu ve düştüm.
Title
'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber, bana ne' dedi. Yer fayans, buz gibi ve yaklaşık 3 saat boyunca çıplak beni yerde bıraktı. Üzerime birkaç yumruk ve tekme attı\" diye konuştu.
Title
'HASTALIKTAN SONRA GEÇİMSİZLİK BAŞLADI'<br><br><br>Yerde bulunduğu sırada eşinin tekme attığını ve başında beklediğini iddia eden Göksel Kaya, kendisini toparladığında durumu kardeşlerine aktardığını ve gelip kendisini yeniden aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
Title
\"Ben eskiden güreş yapıyordum. Kaburgam kırılmıştı. Betonda yatarken çok rahatsız etti ve öleceğimi söyledim. O da aksine kırık olan kaburgama tekme attı.
Title
Amacı beni öldürmek. Eşim telefonumu alıp parçaladı, kimseye ulaşamayayım, diye. Bunlar yaşanırken başımda oturup bekledi.
Title
Kardeşlerim polis yönlendirmişti ve eşimden şikayetçi oldum. 4 yıl önce evlenmiştik ve aramızda geçimsizlik yoktu. Hastalıktan sonra geçimsizlik başladı.
Title
Ankara’dan Gebze’ye gelirken de kılık kıyafetimi vermedi. Saatimi, şövalye gümüş yüzüğümü parmağımdan aldı. Cüzdandaki paralar, kimliğimi alıp, dımdızlak beni sokağa bıraktı. Bende şikayetçi oldum\" dedi.
Title
AVUKAT: KABUL EDİLEMEZ BİR ŞEY <br><br><br>Göksel Kaya’nın avukatı Meltem Banko ise \"Göksel beyin eşinden şikayetçi olduk. Darp raporu çıktı. Boşanma sürecini de hemen başlattık.
Title
Müvekkilin sağlık durumu da çok iyi değil. Eşi Göksel beyin telefonunu elinden alarak kırmış, özel kıyafetlerini ve yüzüklerini bile vermiyor. Biz bu konudaki hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağız.
Title
Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına şiddete de erkeğe şiddete de karşıyız.
Title
Bir kanser hastasına betonun üzerinde uzun saatler boyunca sistematik şiddet uygulanmış, bu kabul edilemez bir şey.\"
Title
EŞİ İFADE VERECEK<br><br><br>Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Göksel Kaya’nın eşi Handan Sarıhan Kaya'nın polis merkezine giderek ifade vereceği öğrenildi. <br>
Title
Atatürk'e benzerliği tanınan Göksel Kaya'dan eşine suç duyurusu: 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı
Atatürk'e benzerliğiyle tanınan ve filmlerde rol alan Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Hastanede 4 gün tedavi görüp, taburcu edilen Kaya, akciğer kanseri olduktan sonra eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi. Üç saat beni yerde bıraktı, yumruk ve tekme attı" dedi.


En ilginç gelenek

En ilginç gelenek

İspanya'daki festivalde her yer un ve yumurtaya bulandı
Kırmızı kodlu uyarı

Kırmızı kodlu uyarı

​Meteorolojiden uyarı: Aşırı yağış bekleniyor.
Gurur günü

Gurur günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni hizmete açıyor.

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

​Kamuya 50 bin yeni personel alınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.