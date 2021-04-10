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İZMİR

İzmir’de eğitim uçağı düştü

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üssü’nden kalkan KT-1 tipi askeri uçak eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düştü. İki pilot sağ olarak kurtarıldı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
İzmir’de eğitim uçağı düştü
Uçaktan atlamayı başaran ve denize düşen iki pilot kurtulmayı başardı.

İzmir’de 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi eğitim uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlamayı başaran ve denize düşen iki pilot kurtulmayı başardı.

Konya’da pilot Yüzbaşı Burak Gençcelap’ın şehit düştüğü uçak kazasının dün saat 11.00 sıralarında da İzmir’de bir kaza meydana geldi. Bir öğretmen pilot Albay A.K. ve pilot adayı Yarbay H.E. ile Çiğli’den eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi eğitim uçağı Foça açıklarında denize düştü. Uçak, İncir Adası batısında kaza kırıma uğradı. Uçaktaki arıza üzerine fırlatma koltuğunu devreye sokan pilotlar adanın doğusunda denize düştü. Olayda pilotların imdadına ilk olarak bölgede bulunan balıkçılar koştu.

DURUMLARI İYİ

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri ve bir İHA ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 sahil güvenlik botu ve bir arama kurtarma uçağının görevlendirildi. Arama kurtarma ekiplerinin sağ olarak kurtardığı iki pilot, hızla hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı. Pilotların durumunun iyi olduğu bildirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Pilotlarımızın durumları iyi, küçük kırıklar ve denize düşmüş olmaktan dolayı üşümeye bağlı sıkıntılar var, ciddi bir sıkıntı yok. Buna şükrediyoruz, ucuz atlatılmış” dedi.

MOTOR ARIZASI

Türk Silahlı Kuvvetleri, kazaya ilişkin gerekli incelemeleri başlattı. İlk bilgilere göre, denize düşen KT-1 uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek veren balıkçılara ve tüm vatandaşlara teşekkür etti. KT-1 uçak kazasından 2 gün önce de Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağı düşmüştü. Kazada, uçakta bulunan pilot Yüzbaşı Burak Gençcelap şehit olmuştu.

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