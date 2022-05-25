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İZMİR

İzmir'de FETÖ operasyonu: Kriptolara itirafçı baskını

Daha önce gözaltına alınıp itirafçı olan FETÖ’cülerin mahrem yapı ve muvazzaf askerler hakkında verdiği bilgiler üzerine, örgütün TSK yapılanmasına yönelik 27’nci operasyon için İzmir merkezli operasyonla düğmeye basıldı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
İzmirde FETÖ operasyonu: Kriptolara itirafçı baskını
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FETÖ’ye yönelik operasyon merkezlerinden olan İzmir’de, örgütün TSK yapılanması içindeki kriptoların açığı çıkarılması için çalışma yürütüldü. Daha önce gözaltına alınıp itirafçı olan FETÖ’cülerin mahrem yapı ve muvazzaf askerler hakkında verdiği bilgiler üzerine, örgütün TSK yapılanmasına yönelik 27’nci operasyon için düğmeye basıldı.

29'U MUVAZZAF 37 ASKER

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu zamana kadar hiç deşifre olmamış 1’i yarbay, 3’ü binbaşı, 8’i üsteğmen, 14’ü astsubay, 8’i uzman çavuş rütbesinde olan 29’u muvazzaf 37 asker ile 15 Temmuz’dan sonra askeri okulla ilişiği kesilen 23 öğrenci olmak üzere toplam 60 FETÖ’cü hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şüphelilerin mülakatlarda örgütsel kodlamalar yapılarak askeri okullara girdikleri tespit edildi. İzmir merkezli 26 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 51’i gözaltına alındı. 1 şüpheli mükerrer işlemden dolayı serbest bırakıldı. 6’sı yurt dışında olduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir merkezli önceki 26 operasyonda, 2 bin 337’si 3 bin 835 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 597 FETÖ’cünün itirafçı olduğu operasyonların sonunda 1646 FETÖ’cü tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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