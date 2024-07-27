İzmir'de göçmen operasyonu: Urla ve Seferihisar açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu yaptığı baskında Bulgaristan sınırı yakınındaki ağaçlıklı bölgeye kargo minibüsü ile getirilen 21 kaçak göçmen yakalandı. Olay anı cep telefonu ile kayıt altına alınırken, konu ile ilgili yapılan çalışmada gözaltına alınan 19 organizatör şüphelisinden 17’si tutuklandı.