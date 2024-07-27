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İzmir'de göçmen operasyonu: Urla ve Seferihisar açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı, sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

08:45 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:45 - 27/07/2024 Cumartesi
AA
İzmir açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 129 düzensiz göçmen yakalandı, sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar, Menderes ve Urla ilçelerinde 16'sı karada, diğerleri lastik botlarla hareket halinde olmak üzere toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ise bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.


Ekipler, lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#İzmir
#Menderes
#Seferihisar
#Urla
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