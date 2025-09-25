İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor

"Buradaki yanan ağaçları standardına uygun şekilde kesiyoruz, kaldırıyoruz ve bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra burada tohum ekimi ve ağaçlandırma çalışmalarına başlıyoruz. Bu çalışmaları hızlı yapmamız gerekiyor. Çünkü aynı zamanda doğanın bir döngüsü var. Önümüzdeki senenin yeşerimi başlamadan önce bizim hem tohum ekimini yetiştirmemiz hem de kabuk böceği zararı oluşması ihtimaline karşı kuruyan ağaçları kesmemiz gerekiyor. Bunları da hızlı bir şekilde yapıp, sağlıklı ağaçları korumak adına ortadan kaldırmamız gerekiyor."