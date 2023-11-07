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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 kilo kokain ele geçirildi

İzmir’de, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 

07:21 - 7/11/2023 Salı
DHA
Yapılan aramada ise 10 kilo 629 gram kokain ele geçirildi

Yapılan aramada ise 10 kilo 629 gram kokain ele geçirildi

İzmir il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bir kişinin uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Kemalpaşa ilçesinde bir otomobil durduruldu.


Yapılan aramada ise 10 kilo 629 gram kokain ele geçirildi.

Öte yandan, otomobilde bulunan şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan tutuklandı. 






 





#İzmir
#Uyuşturucu operasyonu
#Kokain
12 dakika önce
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