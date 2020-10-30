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İZMİR

İzmir'de yaşanan son dakika depreminin ardından Bakan Murat Kurum bölgeye gidiyor

Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada "5 bina yıkıldı. Tüm ekiplerimizle yaraları hızlıca saracağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'e gidiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'e gidiyor.

Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Bakan Kurum İzmir'e gitmeden önce açıklama yaptı:

Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir’e geçiyoruz.

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