İzmirlileri isyan ettiren toplu taşıma kararı: #90DakikamaDokunma

İzmir'de toplu taşıma araçlarında 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapılıyordu. Zamlar ile sık sık gündeme gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez toplu taşımadaki ücretsiz aktarma için harekete geçti. Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu'na gönderilen önergede 90 dakikalık ücretsiz aktarmanın kaldırılması ve ilk iki aktarma için 50'şer kuruş alınması önerildi. Tepkileri azaltmak için ise 3.56 TL olan tam bilet ücreti 3.46'ya düşürülmek istendi.
Tunç Soyer'i topa tuttular
- Önerge kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Aktarmasız seyahat etmenin mümkün olmadığı illerden biri olan İzmir'de vatandaş Tunç Soyer ve yönetimini topa tuttu.
#90DakikamaDokunma etiketi
İzmirli vatandaşların isyanı öylesine büyüdü ki, #90DakikamaDokunma etiketi çok kısa sürede binlerce mesajla gündemin zirvesine oturdu. Vatandaşların en büyük isyanı ise İzmir'de bir noktadan diğer noktaya birçok aktarma yaparak gitmek oldu. Aktarmasız olarak birçok ilçeye ulaşmak mümkün değil.
Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları şöyle: