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Gündem İzmirlileri isyan ettiren toplu taşıma kararı 90DakikamaDokunma
İZMİR

İzmirlileri isyan ettiren toplu taşıma kararı: #90DakikamaDokunma

Belediye seçimleri vaatleri arasında toplu taşımadaki 90 dakika uygulamasına dokunmayacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, vatandaşı isyan ettiren bir karar almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kentte suya yapılan fahiş zamların ardından bu kez de toplu taşımada tepki çeken bir uygulama için hazırlıklar başladı. Belediyenin Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu'na 90 dakika boyunca ücretsiz yapılan aktarmanın kaldırılması, ilk iki aktarmanın her birinden 50'şer kuruş alınmasını içeren bir önerge gönderdi. Kararın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü, #90DakikamaDokunma hashtag'i Twitter'da gündeme oturdu.

Haber Merkezi Diğer
​İzmir Belediyesi, toplu taşımadaki 90 dakikalık ücretsiz aktarmayı kaldırmayı planlıyor.
​İzmir Belediyesi, toplu taşımadaki 90 dakikalık ücretsiz aktarmayı kaldırmayı planlıyor.

İzmir'de toplu taşıma araçlarında 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapılıyordu. Zamlar ile sık sık gündeme gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez toplu taşımadaki ücretsiz aktarma için harekete geçti. Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu'na gönderilen önergede 90 dakikalık ücretsiz aktarmanın kaldırılması ve ilk iki aktarma için 50'şer kuruş alınması önerildi. Tepkileri azaltmak için ise 3.56 TL olan tam bilet ücreti 3.46'ya düşürülmek istendi.

İzmir'de suya yüzde 11,7 zam
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İzmir'de suya yüzde 11,7 zam

Tunç Soyer'i topa tuttular

  • Önerge kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Aktarmasız seyahat etmenin mümkün olmadığı illerden biri olan İzmir'de vatandaş Tunç Soyer ve yönetimini topa tuttu.

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İzmir'de göle dönen sokakta bir vatandaş birikintiye olta attı
İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu. Bazı mahallelerde su baskınları yaşanırken bir vatandaş evinin önüne çıkarak su birikintisine olta attı.

#90DakikamaDokunma etiketi

İzmirli vatandaşların isyanı öylesine büyüdü ki, #90DakikamaDokunma etiketi çok kısa sürede binlerce mesajla gündemin zirvesine oturdu. Vatandaşların en büyük isyanı ise İzmir'de bir noktadan diğer noktaya birçok aktarma yaparak gitmek oldu. Aktarmasız olarak birçok ilçeye ulaşmak mümkün değil.

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İzmir’de taksi ücretlerine zam
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Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları şöyle:




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