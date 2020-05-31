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Koronavirüs İzmirde minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı
TÜRKİYE

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı

İzmir’de korona virüsü önlemleri kapsamında araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabilen minibüslerin zarar etmesinin önlenmesi amacıyla tarife ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İzmir’de koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlemler alınırken, toplu taşıma araçlarında araç kapasitesi yüzde 50 oranında azaltılmıştı. Kentte yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıdıklarından zarar ettiklerini belirterek, tarife ücretlerinde değişiklik yapılmasını istemişlerdi.

Polis bile şoke oldu: Salgına rağmen balık istifi minibüs
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Sultangazi'de Yunus polisi ekiplerinin, minibüslere ve otobüslere yönelik denetimleri devam ediyor. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi'ne göre idari para cezası uygulandı.
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Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde denetimlerini sürdüren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, durdurdukları bir minibüsten 16 fazla yolcu çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı.
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Fazla yolcuları tek tek sayan Yunus polisi, minibüs sürücüsüne 16 fazla yolcu aldığını söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi.
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Minibüs sürücüsü, yağışlı havayı bahane göstererek, 7 kişi yolcu taşıma kapasitem var. Yolda kalmışlar. Yağmur yağıyor diye mecbur aldım dedi.
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Yolculara koronavirüs salgının devam ettiğini hatırlatan polis, minibüslere kalabalık bir şekilde binmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
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Bir kadın yolcu, Ben bindiğimde kimse yoktu diyerek kendini savunmaya çalıştı. Polis memuru ise, bu tür durumlarda minibüs sürücülerini uyarmalarını ve 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini söyledi.
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Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye, 3 bin 180 TL idari para cezası kesti.
Polis bile şoke oldu: Salgına rağmen balık istifi minibüs
İstanbul Sultangazi'de polisin durduğu minibüsten 16 fazla yolcunun çıkması, polisi bile şaşırttı. Şoför ise fazla yolcuların yolda kaldığını bundan dolayı aldığını söyledi.


  • Bunun üzerine minibüslerin tarife ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte tarife fiyatları ortalama 1 lira arttı. Şehir içi indi-bindi fiyatının 4,5 lira olarak güncellendiği öğrenildi.

3 bin 500 hatlı minibüs koronavirüs nedeniyle kontak kapattı
EKONOMİ
3 bin 500 hatlı minibüs koronavirüs nedeniyle kontak kapattı


Minibüs ücretlerinin korona virüsü tedbirlerinin kaldırılması sonrasında eski tarifesine döneceği ifade edildi.

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