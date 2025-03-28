Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, ülke genelinde yüksek kazanç vaadi ile vatandaşları dolandıran, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlara ise baskı kurmak suretiyle mal varlıklarını yağmalayan, ayrıca suçtan elde ettikleri geliri aklayan organize suç örgütüne karşı harekete geçti. Aylar süren titiz takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda N.Y. ve İ.A. liderliğinde 14 ilde faaliyet gösteren ulusal ölçekteki organize suç örgütü çökertildi. Tunceli merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep'te 29 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.