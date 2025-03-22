Sanal çapulculara operasyon: 54 kişi gözaltına alındı

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden halkı sokağa dökmek isteyenlere göz açtırılmıyor. Polis tarafından tespit edilen 326 provokatörden 54’ü daha gözaltına alındı. Önceki gün de 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İBB operasyonunu fırsat bilerek halkı sokağa dökmek isteyen kirli eller tek tek deşifre ediliyor. Geçtiğimiz üç gün içerisinde sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 18 milyon paylaşımı inceleyen güvenlik analiz algoritmaları, yeni paylaşımları da havuza dahil ederek güvenlik analizlerini arttırdı. Önceki gün gözaltına alınan 37 şüphelinin ardından dün de 54 provokatör gözaltına alındı.
72’Sİ YURT DIŞINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “suç işlemeye tahrik” suçlamaları kapsamında toplam 326 şüpheli sosyal medya hesabı yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Şüphelilerin 72’sinin yurt dışında bulunduğunu belirten Yerlikaya, 54 şüphelinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.