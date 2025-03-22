Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sanal çapulculara operasyon: 54 kişi gözaltına alındı

Sanal çapulculara operasyon: 54 kişi gözaltına alındı

Oğuzhan Ürüşan
04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ali Yerlikaya.
Ali Yerlikaya.

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden halkı sokağa dökmek isteyenlere göz açtırılmıyor. Polis tarafından tespit edilen 326 provokatörden 54’ü daha gözaltına alındı. Önceki gün de 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İBB operasyonunu fırsat bilerek halkı sokağa dökmek isteyen kirli eller tek tek deşifre ediliyor. Geçtiğimiz üç gün içerisinde sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 18 milyon paylaşımı inceleyen güvenlik analiz algoritmaları, yeni paylaşımları da havuza dahil ederek güvenlik analizlerini arttırdı. Önceki gün gözaltına alınan 37 şüphelinin ardından dün de 54 provokatör gözaltına alındı.

72’Sİ YURT DIŞINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “suç işlemeye tahrik” suçlamaları kapsamında toplam 326 şüpheli sosyal medya hesabı yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Şüphelilerin 72’sinin yurt dışında bulunduğunu belirten Yerlikaya, 54 şüphelinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



#Gözaltı
#Provokatör
#Ali Yerlikaya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu