Sanal çapulculara operasyon: 54 kişi gözaltına alındı

İBB operasyonunu fırsat bilerek halkı sokağa dökmek isteyen kirli eller tek tek deşifre ediliyor. Geçtiğimiz üç gün içerisinde sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 18 milyon paylaşımı inceleyen güvenlik analiz algoritmaları, yeni paylaşımları da havuza dahil ederek güvenlik analizlerini arttırdı. Önceki gün gözaltına alınan 37 şüphelinin ardından dün de 54 provokatör gözaltına alındı.