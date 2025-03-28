Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya'da tarihi eser operasyonu

Kütahya'da tarihi eser operasyonu

10:5228/03/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kütahya'da Jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik merkez ve Gediz ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi.
Kütahya'da Jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik merkez ve Gediz ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Kütahya'da Jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik merkez ve Gediz ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, merkez ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik icra edilen iki ayrı operasyonda, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 2 adet sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kepçe ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen toplam 10 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.



#Tarihi Eser Operasyonu
#Kaçakçılık
#Asayiş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: 10. yargı paketinde ehliyet affı var mı?