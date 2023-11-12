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Jandarma denetiminde cephanelik ele geçirildi

Karaman’da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 30 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet havalı tüfek ve tüfek yapımında kullanılan 343 adet çeşitli tüfek parçası ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı.

15:15 - 12/11/2023 Pazar
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denetimden cephanelik çıktı

denetimden cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


Yapılan uygulamalarda 4 bin 522 kişi ve çok sayıda araç sorgulandı. Bu çerçevede çeşitli suçlardan araması olan 12 şahıs yakalanırken, 37 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Sorgulanan 13 araç trafikten men edilirken, 4 sürücüye ehliyetsiz ya da ehliyet yetersizliğinden işlem yapıldı. Araçlarda ve şahısların üst aramasında ise 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet havalı tüfek ve tüfek yapımında kullanılan 343 adet malzemeye de el konuldu.


Jandarma ekiplerinden yapılan açıklamada, "İlimizde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edilecektir" denildi.



#karaman
#jandarma
#cephanelik
44 dakika önce
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