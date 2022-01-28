Jandarma soğuktan donmak üzere olan Kızılgerdan kuşu'nu ısıttı.

Akseki ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca yoğun kar yağışından dolayı meydana gelen olumsuz hava şartlarında yolda kalan vatandaşlara yardımlar yapıldığı esnada Antalya-Konya yolu üzerinde devriye personelince kar üzerinde donmak üzere olan bir Kızılgerdan kuşu bulundu.

Jandarma soğuktan donmak üzere olan Kızılgerdan kuşu'nu ısıttı.

Devriye personeli Kızılgerdan kuşunu kendi kıyafetleri ile sararak donmaktan kurtardı. 24 saat Jandarmada misafir olan kuş, iyileşmesinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Jandarma soğuktan donmak üzere olan Kızılgerdan kuşu'nu ısıttı.

“Kızılgerdan kuşu”

Kızılgerdan kuşları nadir bir tür olup, uzunluğu 14 santimetre, sırtı sütlü kahverengi, yüzünün alt bölümü ve göğsü turuncuya çalan parlak kızıl, karnı beyaz olan, ormanlarda, ağaçlıklarda ve bahçelerde yaşayan bir kuş türüdür.

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FOTOĞRAF 7 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş faaliyetlerinin yanı sıra zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de besleme çalışması yürütüyor. Sürekli devriye gezen ekipler, kent merkezi ile ilçelerde belirlenen yerlere yem ve mama bırakarak hayvanları besliyor. Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

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