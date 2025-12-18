Yeni Şafak
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

10:3718/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Ele geçirilen uyuşturucular.
Samsun’un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen araştırma sonucu 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 500 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

