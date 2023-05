KAAN kuvvetli bir başlangıç

Test mühendisi Erman Özer, “Test zamanıyla beraber harekete başladığında, hele ki ilk uçuşu yaptığında bizim için ayrı bir mutluluğu var. Ama asıl önemli olan KAAN’ın testlerini bitirip bu işi kullanıcının kullanımına sunduğumuzda ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne vermemiz olacak. Havalandığı ana kadar işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi. Test sürecinde pilotlar ve mühendis ekibinin her aşamada beraber olduklarını ifade eden Özer “Pilotumuz Barbaros Bey’le beraber çalışıyoruz. Pilotumuz kokpite girince, arkasındaki 20-25 kişilik ekibimiz de bir nevi onunla kokpite girmiş oluyor. Göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Her sabah gidip bakıyoruz uçak ne durumda diye. Akşam giderken de tekrar bir selam verip böyle gidiyoruz” ifadelerini kullandı. KAAN’ı çocukları gibi gördüklerini belirten Yunus Sezer ise “KAAN ile ilgili her gelişmede attığı her adımda duygusallaşıyoruz. Sürekli aklımızda. Hangardan çıkması, motor çalıştırması, ilk taksisini yapması, ilerlediğini görmek bizim için çok kıymetli şeylerdi. Umarız en kısa zamanda uçuşunu da göreceğiz” dedi.