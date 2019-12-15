Gündem Kabe koleksiyonu ziyaretçilerini bekliyor
İSTANBUL

Kabe koleksiyonu ziyaretçilerini bekliyor

Kabe örtüleri ve Kabe’ye dair hatıra eşyalardan oluşan özel koleksiyon İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, koleksiyonun en gözde parçası olan 350 yıllık Kabe örtüsü İstanbulluların beğenisine sunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabe örtüsü
Kabe örtüsü

Eyüpsultan’da bulunan Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen “Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Hatıralar” sergisi devam ediyor. Koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın 1991 yılında Suudi Arabistan’da başladığı Kabe örtüsü koleksiyonu vatandaşların beğenisine sunuldu.

Eline geçen ilk parçayla başlayan bu serüvenin koleksiyona dönüştüğünü belirten Bekir Kantarcı, “Uzun yıllar Suudi Arabistan’da yaşadım. 1991 yılında ilk gidişimde Kabe örtüsü, Kabe hatıraları her Müslüman gibi bizi de cezbetmişti. O yıllarda elime geçen ilk parçayla birlikte başlayan bu merak şu an güzel bir koleksiyona dönüştü. ‘Kabe örtüleri ve Kabe yolunda hatıralar’ ismini verdiğimiz bu sergi İstanbul’da Bahariye Mevlevihanesi’nde ziyarete açılmış vaziyette” dedi.

‘EN ESKİSİ 350 YILLIK RAVZA ÖRTÜSÜ’

Sergide İstanbul’dan Mekke ve Medine’ye gönderilen hediyelerden, Osmanlı’da her yıl Kabe örtüsünün gönderilme seremonisi olan Surre Alayı’na ait sandıklar ve bu sandıklara konulan feraşet çantalarına kadar çok sayıda değerli parçanın bulunduğunu ifade eden Kantarcı şu ifadeleri kullandı;

“Bu sergide Kabe örtüsünden çok özel, nadide parçaları sergiliyoruz. Osmanlı dönemine ait örtüler var bu sergide. En eskisi 350 yıl önceye dayanan Ravza örtüsü. Yine İstanbul Sultanahmet Camii avlusunda dokunmuş kırmızı Kabe iç örtüleri var. Sultan Abdülmecit döneminde İstanbul’dan gönderilmiş Mescid-i Nebevi’de asılmış çok özel bir parça sergileniyor. Hepsinden de önemlisi son 60-70 yılın Kabe örtülerinin kendisini de burada görmek mümkün.”

KABE’NİN ATMOSFERİNİ GETİRDİ

Sergiyi gezenlerin Kabe’deki atmosferi ve duyguyu hissedeceklerini söyleyen Koleksiyoner Bekir Kantarcı, “Kabe örtülerinin yanı sıra İstanbul’dan Mekke’ye uzanan taşınma hikayesi var burada. Surre Alayları, Mahmeli Şerif Törenleri, Mahmer sandıkları, feraşet çantaları, buradan gönderilen hediyelerden örnekler var. Hacılarımızın 120 yıllık sürede yapmış oldukları Hac yolculuklarında getirmiş oldukları hediyeler var. Gülabdan, sürmedan, eski zemzem kutuları ve bardakları gibi eşsiz tarihi objeler mevcut. Özellikle Kabe’ye gidenler bunu hissedecekler gitmeyenler de o atmosferi, o duyguyu, o kokuyu burada görecekler. Bu anlamda inşallah hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

YIL SONUNA KADAR AÇIK

  • Sergiye ev sahipliği yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Sanat Birimi Sorumlusu Meryem Güney ise, “Sanat birimi olarak medeniyetimizin ihyası adına önemli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Burada geleneksel sanatlar eğitimleri veriyoruz. Bugün de çok önemli bir koleksiyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu koleksiyonun açılışını 8 Kasım’da yaptık. Yıl sonuna kadar pazartesi günleri dahil devam edecek. Bekir Kantarcı beyefendinin 25 yıl süresince topladığı çok değerli Kabe örtüleri ve değişik objelerin olduğu özel bir sergi” ifadelerini kullandı.

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