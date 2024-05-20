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Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Baştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.50'de toplandı. Ekonomi, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze konusu kabinenin gündeminde olacak. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün de gündem maddeleri arasında olduğu belirtiliyor.

17:02 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:17 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Son kabine toplantısı 6 Mayıs'ta yapıldı.
Son kabine toplantısı 6 Mayıs'ta yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.


Beştepe'deki toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

Ekonomide son durum

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısında öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek.

Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.


Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.


Gazze'deki ateşkese yönelik adımlar

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.


7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.


İran da gündemde

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası İran ile yönetilecek olan ikili ilişkilerde Kabine'nin gündeminde yer alacak.




#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Beştepe
#Recep Tayyip Erdoğan
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