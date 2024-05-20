Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?

Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normal şartlarda her 15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 4 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Öğretmen atamaları, 3600 ek gösterge, torba yasa bekleyenler Kabine Toplantısı'nın gündemini merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün yapılacak mı?