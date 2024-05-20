Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Beştepe'deki toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.
Ekonomide son durum
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısında öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak.
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek.
Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.
Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.
Gazze'deki ateşkese yönelik adımlar
Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.
7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.
İran da gündemde
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası İran ile yönetilecek olan ikili ilişkilerde Kabine'nin gündeminde yer alacak.