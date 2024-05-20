Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bir bölümünde aile kavramının önemine ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılı doğum istatistiklerinin endişe verici olduğunu söyledi. 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızının 2023 yılında 1,51'e gerilediğini hatırlatan Erdoğan, "Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındadır. Bu Türkiye açısından varoluşsal bir felakettir, tehdittir. Mevcut durum ülkemiz açısından tolere edilebilir durumdan çıkmıştır." dedi.