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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Baştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.50'de toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantının gündem maddelerinden birisi de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü oldu. İran halkının acısını paylaştıklarını ifaden Erdoğan, Türkiye'de bir günlük yas ilan edildiğini söyledi.

17:02 - 20/05/2024 الإثنين
Güncelleme: 20:50 - 20/05/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Son kabine toplantısı 6 Mayıs'ta yapıldı.
Son kabine toplantısı 6 Mayıs'ta yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.


Beştepe'deki toplantıda sapkın akımlara karşı ailenin korunması için gereken her şeyin yapılacağını vurguladı.

Türkiye'deki doğurganlık oranının düştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle İran halkının acısını paylaştıklarını belirterek Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini de açıkladı.



#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Beştepe
#Recep Tayyip Erdoğan
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