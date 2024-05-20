Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Beştepe'deki toplantıda sapkın akımlara karşı ailenin korunması için gereken her şeyin yapılacağını vurguladı.
Türkiye'deki doğurganlık oranının düştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit." dedi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü nedeniyle İran halkının acısını paylaştıklarını belirterek Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini de açıkladı.