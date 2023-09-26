Üç haftalık aranın ardından toplanacak kabinede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, katıldığı G20 ve BM temasları hakkında bilgi sunması bekleniyor. Kabinenin gündemi ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor. İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının ayrıntıları, gençlere vergisiz cep telefonu, emekli zammı gibi düzenlemelerin yanı sıra enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların etkileri de değerlendirilecek. Emekliye zam düzenlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Meclis’in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamanın gözden geçirilmesi öngörülüyor.