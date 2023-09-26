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Kabinenin gündemi ekonomi

Yeni dönemin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında sekizinci toplantısı için bir araya geliyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 26/09/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Üç haftalık aranın ardından toplanacak kabinede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, katıldığı G20 ve BM temasları hakkında bilgi sunması bekleniyor. Kabinenin gündemi ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor. İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının ayrıntıları, gençlere vergisiz cep telefonu, emekli zammı gibi düzenlemelerin yanı sıra enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadelede atılan adımların etkileri de değerlendirilecek. Emekliye zam düzenlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Meclis’in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamanın gözden geçirilmesi öngörülüyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Ekonomi
#Meclis
#Kabine Toplantısı
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