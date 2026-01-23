Yeni Şafak
Kaçak geçişe Sahil Güvenlik engeli: 43 yakalama

Kaçak geçişe Sahil Güvenlik engeli: 43 yakalama

10:0223/01/2026, Cuma
IHA
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik bot içerisinde 43 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

21 Ocak 2026 tarihinde saat 01.25’te, Seferihisar ilçesi görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot tespit edildi.

Hareket halindeki botun yerinin belirlenmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsuru tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


