Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
İnegöl’de 9 kaçak göçmen yakalandı

İnegöl’de 9 kaçak göçmen yakalandı

00:4023/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde istihbarat aldı.

Alınan bilginin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları kontrolde 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan 9 şahıs, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.


#Bursa
#İnegöl
#Kaçak
#Göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet il il cuma namazı vakitleri 23 Ocak 2026: Cuma namazı saat kaçta, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati