Kaçak kazı yapanlar jandarmaya yakalandı

Konya'nın Yunak ilçesinde, kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Yunak ilçesi Piribeyli Mahallesi Üçhöyük mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine kontrole çıkan jandarma ekipleri, 3 kişiyi kepçe, kazma ve küreklerle yakaladı. Yakalanan şahısların beyanlarından 3 kişinin daha kaçak kazı olayına katıldığı tespit edildi. Jandarmanın çalışması sonucu diğer 3 kişi de yakalandı.
Şahıslar, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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