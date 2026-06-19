Kaçırılan İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Tuzla'da bulundu: Sağlık durumu iyi

Olayın polise bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışmaların devamında Karaal'ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri, filmleri artamayan bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Karaal, Tuzla'da tutulduğu bir inşaat alanında kurtarıldı.

Olayla ilgili gözaltı sayısı 7 oldu Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.. Geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.