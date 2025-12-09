Kadavradan alınan böbrekle sağlığına kavuştu

"Yaklaşık 5 yıldır kronik böbrek yetmezliği olarak takip ettiğimiz bir hasta. Bu hastamıza kadavradan böbrek nakli yaptık, bu hastanemizde ilk. Ayrıca hastamız diyalize hiç girmeden nakil işlemi gerçekleşti. Nadir hastalarımızdan birisi. Beklemesi zor doku uyumu için beklediğimiz bir hastamızdı. Ama bugün başarılı şekilde nakilimizi gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızın böbrek değerleri de çok iyi oldu. Sağlığı şu anda çok iyi"