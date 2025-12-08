Uzmanı açıkladı: Robotik cerrahiyle mesane kanserinde daha hızlı iyileşme mümkün

Mesane tümörlerinin erkeklerde en sık görülen dördüncü, genel toplumda ise onuncu kanser türü olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Liv Hospital Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Buğra Bilge Keseroğlu, erken teşhisin tedavi başarısını belirgin şekilde artırdığını söyledi.





‘EN BELİRGİN BULGU İDRARDA KANAMADIR’

Mesane tümörlerinin çeşitli risk faktörleriyle ilişkili olduğunu belirten Doç. Dr. Keseroğlu, “Sigara kullanımı, bazı kimyasallara maruziyet (özellikle boya ve tekstil sanayi çalışanları) ve kronik mesane enfeksiyonları mesane tümörü riskini artırır. En sık görülen belirti ise idrardan kan gelmesidir. Bu kanama bazen gözle görülebilecek kadar parlak kırmızı olabilir bazen de sadece mikroskopik incelemelerde ortaya çıkar” şeklinde konuştu.





İdrar yapma alışkanlığındaki değişikliklere de dikkat çeken Doç. Dr. Keseroğlu, “Mesanedeki tümör tahrişe yol açarak sık idrara çıkma, ani işeme isteği, yanma ve ağrı gibi şikâyetlere neden olabilir. Bu belirtiler enfeksiyonla karıştırılabilir. Bu yüzden şikâyetler tekrarlıyorsa mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır” uyarısında bulundu.





‘TANI KONMA SÜRECİ’

Mesane tümörü şüphesinde uygulanan tanı ve ilk tedavi yöntemini anlatan Doç. Dr. Keseroğlu, “Üroloji uzmanı tarafından yapılan sistoskopi ile mesane kamera ile incelenir. Ardından uygulanan transüretral rezeksiyon (TUR-MT) işlemi hem tanı koydurur hem de başlangıç tedavisi olarak tümörün temizlenmesini sağlar” diye konuştu.





‘TEDAVİ PATOLOJİ SONUCUNA GÖRE BELİRLENİR’

TUR-MT sonrası patoloji raporunun tedavinin yol haritasını oluşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Keseroğlu, hastaların üç ana grupta değerlendirildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: “Yüzeyel ve düşük riskli tümörler: Tümör yüzeyel ve agresif değilse TUR-MT yeterli olabilir. Bu hastalar düzenli takibe alınır. Yüzeyel ancak orta/yüksek riskli tümörler: Tekrarlama veya ilerleme riski yüksekse, mesane içine kemoterapi veya immünoterapi uygulanır ve hasta yakın takip edilir.

Kas tabakasına ilerlemiş tümörler: “Tümör kas dokusuna inmişse en ciddi gruptur ve hastanın hayatını kurtarmak için Radikal Sistektomi yani mesanenin tamamen çıkarılması gerekir.”





‘EN ETKİLİ TEDAVİ MESANENİN ÇIKARILMASI’

Kas invaziv kanserde en etkili tedavinin mesanenin çıkarılması olduğunu belirten Keseroğlu, “Radikal Sistektomi sırasında tümörlü mesane çevre organlarla birlikte çıkarılır. Ardından hastanın idrarını yapabilmesi için bağırsağın bir kısmından yeni bir idrar torbası oluşturulur. Tümör kas tabakasına ilerlediyse, agresif yapıdaysa, ilaç tedavilerine yanıt vermiyorsa veya tekrarlıyorsa mesanenin çıkarılması önerilir” ifadelerini kullandı.





‘ROBOTİK CERRAHİ İLE DAHA KISA SÜREDE NORMAL YAŞAMA DÖNÜLEBİLİR’

Radikal sistektominin robotik yöntemle yapılmasının avantaj sağladığını ifade eden Doç. Dr. Keseroğlu, şunları söyledi: “Robotik cerrahi küçük kesilerle gerçekleştirildiği için hastalar daha az kan kaybeder, daha az ağrı yaşar ve daha kısa sürede normal hayatına döner. Robotun sunduğu 3 boyutlu, 10-15 kat büyütülmüş görüntü, sinir ve damarların korunmasına büyük kolaylık sağlar.”





‘HEM KANSERDEN KURTULMADA HEM DE YAŞAM KALİTESİNİN KORUNMASINDA ETKİLİ’

Doç. Dr. Keseroğlu, robotik cerrahinin yaşam kalitesine etkilerini ise şöyle özetledi: “Yeni mesanede idrar tutma fonksiyonunun ve cinsel fonksiyonların korunmasında robotik cerrahi belirgin üstünlük sağlar. Bu teknoloji, hastaların hem kanserden kurtulmasında hem de ameliyat sonrası yaşam kalitesinin korunmasında çok önemli bir yere sahiptir.”





‘ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ’

Tedavide zamanlamanın kritik olduğunun altını çizen Doç. Dr. Keseroğlu, “Erken teşhis edilen mesane kanserinde tedavi başarısı çok yüksektir. Üroloji uzmanına başvurmayı geciktirmemek, hastanın yaşam süresini ve kalitesini doğrudan etkiler. Teknoloji ve uzmanlığın birleştiği robotik cerrahi, hastalar için en iyi ve en kalıcı sonuçları sunuyor” dedi.



