Gündem Kadıköy Belediyesine haciz Nedeni yaklaşık 2,2 milyon liralık borçlanma
İSTANBUL

Kadıköy Belediyesine haciz: Nedeni yaklaşık 2,2 milyon liralık borçlanma

Kadıköy Belediyesinin 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu nedeniyle Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşya haczedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kadıköy Belediyesine haciz: Nedeni yaklaşık 2,2 milyon liralık borçlanma
Arşiv

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Belediyesinin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.

MAKAM ODASINA EŞYA TESPİTİ

  • Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu.

Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi. Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 224 şüpheli için gözaltı kararı var
GÜNDEM
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 224 şüpheli için gözaltı kararı var

Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da gözaltına alındığı operasyonda 32 tutuklama
GÜNDEM
Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da gözaltına alındığı operasyonda 32 tutuklama

Kadıköy tarifesi: Ruhsat 30 bin
GÜNDEM
Kadıköy tarifesi: Ruhsat 30 bin
FBIdan CumhuriyetçiVali adayına gözaltı

FBI'dan Cumhuriyetçi
Vali adayına gözaltı

​'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi.'
Kimse dokunamıyor

Kimse dokunamıyor

​Defineciler öyle bir şey buldu ki görenler hayret etti.
BDDKdan tüketici kredilerine ilişkin açıklama: Genel vade sınırında değişiklik

​GES'ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.