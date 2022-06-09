Kadıköy Belediyesine haciz: Nedeni yaklaşık 2,2 milyon liralık borçlanma

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Belediyesinin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.
MAKAM ODASINA EŞYA TESPİTİ
- Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu.
Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi. Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.