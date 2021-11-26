Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçan bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz suç makinesi çıktı

İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadına elindeki ekmek bıçağıyla tehditler savuran saldırgan yakalandı ve tutuklandı. Maske takma tartışmasından kaynaklandığı öğrenilen olayda elindeki ekmek bıçağıyla kadına “Suratını keserim senin” diyen ve metrodaki vatandaşlara da küfürler ve hakaretler savuran saldırganın görüntüleri sosyal paylaşım ağlarında binlerce kez paylaşıldı.

OYNAT 00:50 Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırganın yakalanma anı Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. BiP'te paylaş

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20 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Emrah Yılmaz’ın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme suçlarından toplamda 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Senanur Damgacı’ya elindeki bıçakla tehditler savuran şüpheli “silahla tehdit”, “basit yaralamaya teşebbüs” ve “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlarından tutuklandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi. Poşetin yırtılmasıyla bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini metrodaki diğer kişilerin de ona saldırdığını iddia etti.

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Savcı ders verdi

Zanlı hakkında tutuklama talebinde bulunan soruşturma savcısı Fatmagül Yörük, sevk yazısında “Şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de, şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir.” ifadelerine yer verdi.

Senanur Damgacı

Güvenlik görevlileri saklandı

Metroda bıçakla tehdit edilen Senanur Damgacı, “Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Hiçbir cevap gelmedi, adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi bir anda içeriden çıkarak ne olduğunu sordu. Niye saklandı anlamıyorum. O güvenlik görevlisinden de şikayetçiyim.”şeklinde konuştu. Annesi Nilgün Mihdiye Damgacı, “Bir toplu taşıma aracı bu. O şahıs koskoca bıçakla metroya nasıl biner? Hadi bindi, güvenlik bize yardımcı olmadı.” dedi.