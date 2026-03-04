Yeni Şafak
Kadıköy’de inşaat çalışmasında boru patladı: Sular apartman boyunu aştı

16:254/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
IHA
İSKİ’ye ait ana su borusu patladı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir inşaat alanındaki çalışma sırasında İSKİ’ye ait ana isale hattı patladı. Borudan fışkıran metrelerce yükseklikteki su, çevredeki apartmanların boyunu aşarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Olay, Kadıköy ilçesi Feneryolu Mahallesi Mustafa Kaya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİ’ye ait ana su borusu patladı.

Basıncın etkisiyle borudan fışkıran suların yüksekliği kısa sürede 5 katlı apartmanların boyuna ulaştı. Sokak adeta göle dönerken tazyikli su, çevredeki binaların balkon ve pencerelerine kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı trafiğe kapatırken, İSKİ görevlileri ana hattaki suyu kesmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından suyun akışı durdurulurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


