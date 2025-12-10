Kadıköy’de inşaat şantiyesinde işçi çukura düşerek yaralandı

Olay, saat 10.45 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak’ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye sahasında çalışan bir işçi, alanda bulunan çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.