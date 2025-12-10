Yeni Şafak
Kadıköy’de inşaat şantiyesinde işçi çukura düşerek yaralandı

Kadıköy'de inşaat şantiyesinde işçi çukura düşerek yaralandı

12:0310/12/2025, Çarşamba
IHA
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy’de bir inşaat şantiyesinde açılan çukura düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak’ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye sahasında çalışan bir işçi, alanda bulunan çukura düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.




#işçi
#kadıköy
#kaza
