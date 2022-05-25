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İSTANBUL

Kadıköy'deki diş hekimi cinayeti çözüldü: Pahalı gelince öldürdü

Kadıköy’de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran’ı öldüren katil zanlısı Ziya E. yakalandı. Zanlı diş hekimini 11 bin lira tedavi masrafını çok fazla bulduğu için öldürdüğünü söyledi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Kadıköydeki diş hekimi cinayeti çözüldü: Pahalı gelince öldürdü
Ziya E.

Kadıköy’de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran’ı öldüren katil zanlısı yakalandı. 20 Mayıs’ta yaşanan acı olayda, diş hekimi Şeyma Biran’ın evine dönmemesi üzerine endişelenen kardeşi, diş kliniğinin bulunduğu binadaki bir tanıdığından ablasına bakmasını istedi. Gece saatlerinde kliniğe giden binadaki komşu, Biran’ın cansız bedeniyle karşılaştı ve kliniğe polis ekipleri çağırıldı. Olayı araştıran polis ekipleri saat saat 16.36’da şüpheli bir kişinin binadan koşarak çıktığını tespit etti. Şüphelinin ardından Rasimpaşa Mahallesi’nde bir eve girdiği tespit edildi.

Şeyma Biran
Şeyma Biran

MASRAFI ÇOK BULDUM

Evinde gözaltına alınan şüpheli Ziya E. emniyetteki ifadesinde, “Dişlerimle ilgili sorunlarım vardı. Yürürken, kapıda diş kliniği yazdığını gördüm. Tedaviyle ilgili fikir almak için kliniğe girdim. Doktor klinikte tekti. Dişlerime baktı ve 11 bin lira tedavi masrafı çıkacağını söyledi. Doktor konuşmaya devam edince, bir anda kendimi kaybettim. Meyve bıçağını aldığımı hatırlıyorum. Kendime gelince kanlar içinde kaldığını gördüm. Korktum ve klinikten kaçtım” dedi.

Kadıköy'de diş hekimi muayenehanesinde öldürülmüş halde bulundu
FOTOĞRAF 6
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Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 1'inci katındaki ofiste diş hekimi olarak çalışan Şeyma Biran'dan (64) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.<br>
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Ekipler yaptıkları kontrolde Biran'ın, başka bir diş hekimiyle ortak olarak kullandıkları ofisinde kesici aletle öldürüldüğünü belirledi.<br>
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Polis çevrede önlem alırken olay yeri ekipleri, diş hekiminin ofisinde inceleme yaptı.
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Diş hekiminin boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.
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Polis, cinayeti işleyen kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Kadıköy'de diş hekimi muayenehanesinde öldürülmüş halde bulundu
Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, muayenehanesinde ölü olarak bulundu.


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