Kadıköy'deki diş hekimi cinayeti çözüldü: Pahalı gelince öldürdü

Kadıköy’de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran’ı öldüren katil zanlısı yakalandı. 20 Mayıs’ta yaşanan acı olayda, diş hekimi Şeyma Biran’ın evine dönmemesi üzerine endişelenen kardeşi, diş kliniğinin bulunduğu binadaki bir tanıdığından ablasına bakmasını istedi. Gece saatlerinde kliniğe giden binadaki komşu, Biran’ın cansız bedeniyle karşılaştı ve kliniğe polis ekipleri çağırıldı. Olayı araştıran polis ekipleri saat saat 16.36’da şüpheli bir kişinin binadan koşarak çıktığını tespit etti. Şüphelinin ardından Rasimpaşa Mahallesi’nde bir eve girdiği tespit edildi.

Şeyma Biran

MASRAFI ÇOK BULDUM

Evinde gözaltına alınan şüpheli Ziya E. emniyetteki ifadesinde, “Dişlerimle ilgili sorunlarım vardı. Yürürken, kapıda diş kliniği yazdığını gördüm. Tedaviyle ilgili fikir almak için kliniğe girdim. Doktor klinikte tekti. Dişlerime baktı ve 11 bin lira tedavi masrafı çıkacağını söyledi. Doktor konuşmaya devam edince, bir anda kendimi kaybettim. Meyve bıçağını aldığımı hatırlıyorum. Kendime gelince kanlar içinde kaldığını gördüm. Korktum ve klinikten kaçtım” dedi.

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