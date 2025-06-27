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Kadınların şalvar gecesi zehir oldu: Az daha köy yanıyordu

Kadınların şalvar gecesi zehir oldu: Az daha köy yanıyordu

21:5627/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
IHA
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Kadınların şalvar gecesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Kadınların şalvar gecesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bursa'da kadınlar arasında düzenlenen şalvar gecesinde havai fişekler atıldı. Ancak atılan havai fişekler otları tutuşturdu, alevler kısa sürede büyüdü. Yangın tüm köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kadınlar arasında düzenlenen şalvar gecesi sebebiyle atılan havai fişekler yangına sebep oldu. Alevler köyde paniğe yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Ovaesemen Köyü'nde kadınların şalvar giyerek katıldığı şalvar eğlencesinde havai fişek atıldı.

Ancak fişekler otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın tüm köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Şalvar gecesi ise yangın sebebiyle yarıda kaldı.



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