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POLİTİKA

Kadir Mısıroğlu'na küfreden Meral Akşener'e suç duyurusu

24 Eylül’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mersin’de düzenlenen bir programda söylediği sözler nedeniyle Kadir Mısıroğlu’nun yakınları yargıya başvurdu.

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Kadir Mısıroğluna küfreden Meral Akşenere suç duyurusu
Meral Akşener - Kadir Mısıroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 24 Eylül’de Mersin’de düzenlenen bir programda söylediği sözler nedeniyle Kadir Mısıroğlu’nun yakınları yargıya başvurdu.

Kadir Mısıroğlu’nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu, Akşener hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçunu işlediğini ifade ederek avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Akşener ne demişti?

İYİ Parti lideri Meral Akşener düzenlenen söz konusu programda, “Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım, özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım, özür dilerim, özür” ifadelerini kullanmıştı.

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