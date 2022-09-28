Kadir Mısıroğlu'na küfreden Meral Akşener'e suç duyurusu

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama: Altılı masa noter değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6'lı masaya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. Kemal Bey son derece nazik saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir, orada sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir, başka insanların da adı gelebilir. Tartışılır, karar verilir.' ifadelerini kullandı.