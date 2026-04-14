Kadraja bir anda girdiler: Karla kaplı dağlarda dronla görüntülendiler

Karla kaplı dağlarda koşuşturan geyikler dronla böyle kaydedildi
Eskişehir’de karlı doğa manzarası kaydeden vatandaşın kadrajına tesadüfen koşuşturan geyikler takıldı.
Mihalıççık ilçesi kırsal Çardak Köyü’nde doğa gezisi yapan ve dron ile karla kaplı dağları görüntüleyen Çağlar Memiş’in kadrajına 4 geyik takıldı.
Karla kaplı tarım arazisinde koşuşturan geyiklerin özgürce koşusuna odaklanan Memiş, eşsiz manzaranın yanı sıra sevimli hayvanları da kaydetmiş oldu.
Bir süre koşuşturan geyikler, ormanın derinliklerinde kayboldu.
#geyik
#drone
#Eskişehir