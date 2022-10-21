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İSTANBUL

Kaftancıoğlu'ndan TSK'ya iftiraya tam destek: Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız

HDP ile ağız birliği yaparak Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı'ya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaftancıoğlundan TSKya iftiraya tam destek: Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia etti.

"ÖĞRENCİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

HDP ile ağız birliği yaparak TSK'ya iftira atan Fincancı'nın açıklamaları büyük tepki çekti. TTB Başkanı Fincancı'ya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan ise destek geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız" dedi.

Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum @SKorurFincanci’nın ahlakının ve adaletinin milyonda birine sahip olmayanlar Şebnem Hocayı korkutarak susturacaklarını zannederlerken trolleri de bir yandan bu twitimi bulmuş saldırıyorlar. Hatırlattınız madem ben de paylaşayım bir kez daha!"

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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

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