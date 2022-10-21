Kaftancıoğlu'ndan TSK'ya iftiraya tam destek: Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız

Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia etti.

"ÖĞRENCİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

HDP ile ağız birliği yaparak TSK'ya iftira atan Fincancı'nın açıklamaları büyük tepki çekti. TTB Başkanı Fincancı'ya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan ise destek geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Şebnem Hocayı susturamayacaksınız" dedi.

Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum @SKorurFincanci’nın ahlakının ve adaletinin milyonda birine sahip olmayanlar Şebnem Hocayı korkutarak susturacaklarını zannederlerken trolleri de bir yandan bu twitimi bulmuş saldırıyorlar. Hatırlattınız madem ben de paylaşayım bir kez daha!"

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Öğrencisi olmaktan gurur duyduğum @SKorurFincanci’nın ahlakının ve adaletinin milyonda birine sahip olmayanlar Şebnem Hocayı korkutarak susturacaklarını zannederlerken trolleri de bir yandan bu twitimi bulmuş saldırıyorlar.

Hatırlattınız madem ben de paylaşayım bir kez daha! https://t.co/Zh9hnCHWJo — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 20, 2022

GÜNDEM Çelebi 'kimyasal silah' iftirasına ses çıkarmayanlara seslendi: Hepinize soruyorum neredesiniz?

OYNAT 01:02 Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.



Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı. BiP'te paylaş

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