Kağıthane’de binanın çatısı alevlere teslim oldu

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi
Kağıthane Seyrantepe Mahallesi

Kağıthane'de henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı ihbar üzerine bölge çok sayıda ekip sevk edildi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kağıthane’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, daha fazla büyümeden önce kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan, yangın anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Yangın
#Kağıthane
#Çatı
