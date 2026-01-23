Kağıthane’de binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangın, 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, daha fazla büyümeden önce kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.