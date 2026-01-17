Yeni Şafak
Arnavutköy'de kömürlükte başlayan yangın binaya sıçradı

22:0317/01/2026, Cumartesi
DHA
Kömürlükte yangın
Kömürlükte yangın

İstanbul Arnavutköy'de bir apartmanın bitişiğinde bulunan tek katlı kömürlükte başlayan yangın kısa süre içerisinde 2 binaya sıçradı. Yangıni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, kömürlük kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de kömürlükte başlayan yangın 2 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İmrahor Mahallesi Yayla Caddesi'nde kömürlükte çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bitişiğinde bulunan tek katlı kömürlükte başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 2 katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan bina ise kullanılamaz hale geldi.






#Yangın
#Kömürlük
#İtfaiye
