Kağıthane'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası

3/11/2025, Pazartesi
Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunduğu tespit edilen E.B.A'yı (20) yakaladı.
İstanbul Kağıthane'de, motosikletiyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 15 bin 768 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 19 Ağustos'ta, Cendere Caddesi'nde motosikletiyle makas atarak ilerleyen sürücünün görüntülerinin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunduğu tespit edilen E.B.A'yı (20) yakaladı.
  • Şüpheli sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "kırmızı ışık kuralına uymamak", "araçların sağından veya banketlerden yararlanarak geçmek" ve "motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" maddelerinden toplamda 15 bin 768 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.



#İstanbul
#Kağıthane
#Trafik
