Kağıthane'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası

Şüpheli sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "kırmızı ışık kuralına uymamak", "araçların sağından veya banketlerden yararlanarak geçmek" ve "motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" maddelerinden toplamda 15 bin 768 lira idari para cezası kesildi.