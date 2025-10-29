Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

23:2529/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Antalya'da motosiklet sürücüsünü hayattan kopartan kaza.
Antalya'da motosiklet sürücüsünü hayattan kopartan kaza.

Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü meydana gelen trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.E.G'nin (21) kullandığı 07 BKN 157 plakalı motosiklet, Tosmur Mahallesi Alantur mevkisinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 BSE 642 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Y.E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.



#Alanya
#TRAFİK KAZASI
#Antalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ara tatil yaklaşıyor: Milyonlarca öğrencinin beklediği ilk ara tatil ne zaman? 2025 Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte takvim